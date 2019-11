2019 OPSWA Southeast Ohio All-District Football Teams

Division II

OFFENSE

First Team

None selected due to number of teams.

DEFENSE

First Team

LB — Cade Williams, Chillicothe, 5-8, 185, Sr.; DB — Colten Castle, Logan, 5-9, 135, Sr.

Special Mention

Henry Pierce, Logan; Colton Ruff, Logan; Patrick Rourke, Chillicothe; Xzavier Doss, Chillicothe.

Division III

OFFENSE

First Team

WR — Nate Trainer, Athens, 6-0, 175, Sr.; Evan Gandee, Vincent Warren, 6-0, 170, Jr.; Tony Munos, Marietta, 6-1, 180, Jr.; TE — Treylan Davis, Jackson, 6-5, 220, Jr.; OL — Dylan Wogerman, Athens, 6-3, 275, Sr.; Joey Reynolds, Thornville Sheridan, 6-1, 285, Jr.; Ty Ruckel, Jackson, 5-10, 225, Sr.; Dalton Ford, Chillicothe Unioto, 6-4, 300, Sr.; QB — Dalton Mayer, Washington C.H. Miami Trace, 6-2, 198, Sr.; Joey Moore, Athens, 6-0, 175, Jr.; Kurt Taylor, Vincent Warren, 6-3, 165, Jr.; Corbin Alkire, Marietta, 6-2, 185, Sr.; RB — Jayden LeBeau, Washington C.H. Miami Trace, 6-0, 178, So.; Jayden Spires, Jackson, 6-0, 205, Sr.; Jamarcus Carroll, Chillicothe Unioto, 5-10, 210, Sr.; PK — Joel Chevalier, Vincent Warren, 6-1, 170, Jr.

DEFENSE

First Team

DL — Logan Morris, Thornville Sheridan, 6-2, 245, Jr.; Anthony Parks, Jackson, 6-3, 200, Sr.; LB — Shay Taylor, Thornville Sheridan, 6-2, 205, Jr.; Chase Taylor, Marietta, 6-1, 190, Sr.; Luke Henry, Washington C.H. Miami Trace, 5-11, 188, Jr.; Grant Mastin, Jackson, 6-0, 210, So.; DB — Alec Ogle, Thornville Sheridan, 5-10, 175, Sr.; Brice Parks, Jackson, 5-10, 190, Sr.; P — Jared Icenhower, Jackson, 5-11, 185, Sr.

Offensive Player of the Year: Jayden Spires, Jackson.

Co-Defensive Players of the Year: Anthony Parks, Jackson; Brice Parks, Jackson.

Co-Coaches of the Year: Andy Hall, Jackson; Paul Culver III, Thornville Sheridan.

Special Mention

Corbin Stalder, Athens; Brandon Simoniette, Vincent Warren; Josh Welch, Vincent Warren; Cyrus Rhodes, Marietta; Carson Urban, Marietta; Jason Munyan, Thornville Sheridan; Logan Ranft, Thornville Sheridan; Landen Russell, Thornville Sheridan; Tristan Prater, Jackson; Joey Richison, Jackson; Tim Diamond, Chillicothe Unioto; Isaac Little, Chillicothe Unioto.

Division IV

OFFENSE

First Team

WR — Eli Lynch, Washington C.H. Washington, 6-2, 180, Sr.; Will Futhey, Waverly, 6-5, 195, So.; OL — Riley Starnes, Gallipolis Gallia Academy, 6-5, 295, Jr.; Draven Stodgel, Hillsboro, 6-0, 250, Sr.; Andrew Welch, Waverly, 6-0, 315, Jr.; QB — Noah Vanco, Gallipolis Gallia Academy, 6-2, 195, Jr.; Haydn’ Shanks, Waverly, 6-3, 190, Jr.; RB — James Armstrong, Gallipolis Gallia Academy, 6-0, 190, Jr.; Jacob Wells, McArthur Vinton County, 5-10, 180, Sr.; Payton Shoemaker, Waverly, 5-9, 155, Sr.; Christian Vance, New Lexington, 6-0, 181, Sr.; All-Purpose — C.J. Ratliff, New Lexington, 5-10, 165, Sr.; PK — Grayson Diener, Waverly, 6-3, 155, Sr.

DEFENSE

First Team

DL — Brayden Easton, Gallipolis Gallia Academy, 6-1, 185, So.; LB — Collier Brown, Washington C.H. Washington, 6-1, 215, Sr.; Chase Sluder, Washington C.H. Washington, 5-11, 205, Sr.; Cade Roberts, Gallipolis Gallia Academy, 6-1, 225, Sr.; Garitt Leisure, Washington C.H. Washington, 6-1, 200, Sr.; Mark Gallimore, Hillsboro, 5-11, 180, Sr.; Zeke Brown, Waverly, 6-3, 200, Jr.; DB — Zack Radabaugh, McArthur Vinton County, 5-9, 170, So.; P — Andrew Toler, Gallipolis Gallia Academy, 6-1, 185, Sr.

Offensive Player of the Year: Payton Shoemaker, Waverly.

Defensive Player of the Year: Cade Roberts, Gallipolis Gallia Academy.

Co-Coaches of the Year: Alex Penrod, Gallipolis Gallia Academy; Chris Crabtree, Waverly.

Special Mention

Ethan Rogers-Wright, Washington C.H. Washington; Jamie McCane, Washington C.H. Washington; Isac Payne, Circleville; Isaac Daugherty, Lancaster Fairfield Union; Evan Valentine, Circleville Logan Elm; Conner Robinson, Circleville Logan Elm; Zach Hemby, Gallipolis Gallia Academy; Cole Rose, Gallipolis Gallia Academy; Nick Pittman, McArthur Vinton County; Jonathon Vanover, McArthur Vinton County; Matt Bliss, Greenfield McClain; Braden Wright, Greenfield McClain; J.T. Barnett, Waverly; Spencer Pollard, Waverly; Logyn Ratliff, New Lexington; Brady Hanson, New Lexington.

Division V

OFFENSE

First Team

WR — Hunter Smith, Wellston, 6-5, 170, Jr.; Bryce Wallace, Portsmouth, 6-2, 155, Sr.; Drew Skaggs, Minford, 5-10, 155, Jr.; Hunter Ruby, Wheelersburg, 5-10, 160, Sr.; OL — Noah Davidson, Ironton, 6-5, 315, Sr.; Tucker Carpenter, Ironton Rock Hill, 6-4, 280, Sr.,; Grant Gifford, South Point, 6-2, 270, Sr.; Josh Bodey, Wellston, 6-5, 240, Sr.; Caleb Crabtree, McDermott Northwest, 6-1, 280, Jr.; Levi Warren, Minford, 5-11, 295, Sr.; Gavin Welch, Wheelersburg, 6-3, 265, Sr.; QB — Gage Salyers, Ironton, 6-1, 205, Sr.; Coulter Cleland, Pomeroy Meigs, 6-1, 185, So.; Levi Gullion, Piketon, 6-0, 165, So.; Elijah Vogelsong-Lewis, Minford, 5-10, 175, Jr.; RB — Kamren Harless, Chesapeake, 6-1, 165, Sr.; Will Todd, Chesapeake, 5-7, 150, Sr.; Michael Stitt, Proctorville Fairland, 5-8, 160, Sr.; Triston Diltz, Oak Hill, 5-9, 195, Sr.; Brayden Campbell, McDermott Northwest, 5-8, 165, So.; Talyn Parker, Portsmouth, 5-11, 195, Sr.; Ty Wiget, Minford, 5-9, 175, Sr.; Makya Matthews, Wheelersburg, 5-9, 175, Sr.; All-Purpose — Rylan Molihan, Wellston, 5-9, 170, Sr.; William Journey, Portsmouth West, 5-6, 151, Sr.; Evan Horsley, Wheelersburg, 5-10, 205, Sr.; PK — Avery Book, Ironton, 5-11, 180, Sr.

DEFENSE

First Team

DL — Seth Fosson, Ironton, 6-1, 235, Sr.; Junior Jones, Ironton, 6-0, 240, Sr.; T.J. McGinnis, Ironton Rock Hill, 6-2, 255, Sr.; Jordan Williams, Proctorville Fairland, 6-3, 186, Jr.; Flint Barger, Oak Hill, 6-5, 230, Jr.; Austin McKenzie, Portsmouth, 5-7, 217, Sr.; Brady Warner, Wheelersburg, 6-0, 225, Sr.; LB — Josey Kelly, Williamsport Westfall, 5-11, 187, Jr.; Kaleb Easley, Albany Alexander, 5-9, 185, Sr.; Luke Chapman, Albany Alexander, 6-1, 230, Sr.; Reid Carrico, Ironton, 6-3, 225, Jr.; Cameron Deere, Ironton, 5-11, 185, Jr.; J.D. Brumfield, Proctorville Fairland, 5-9, 190, So.; Brock Eggers, Wellston, 5-10, 190, Jr.; Austin Henderson, Piketon, 6-1, 200, Sr.; Evan Lintz, McDermott Northwest, 5-9, 225, So.; Christian Keys, Portsmouth, 5-6, 156, Jr.; DB — Chanston Moll, Williamsport Westfall, 5-6, 138, Sr.; Keaton Potter, Oak Hill, 5-10, 160, Sr.; Luke Bradford, Portsmouth West, 6-2, 140, Jr.; Eric Purdy, Portsmouth, 5-8, 153, Sr.; Matthew Risner, Minford, 5-10, 170, Jr.; P — Braxton Sammons, Wheelersburg, 5-11, 180, So.

Offensive Player of the Year: Talyn Parker, Portsmouth.

Defensive Player of the Year: Reid Carrico, Ironton.

Tri-Coaches of the Year: Trevon Pendleton, Ironton; Bruce Kalb, Portsmouth; Mike Smith, Wellston.

Special Mention

Joey Truman, Williamsport Westfall; Gabe Shanton, Chillicothe Zane Trace; Drew Harris, Albany Alexander; Jordan Grizzle, Ironton; Collin Freeman, Ironton; Nate Cochran, Ironton; Caden McFann, Ironton; Donald Richendollar, Chesapeake; Larry Fox, South Point; Chance Gunther, South Point; Logan Hankins, Ironton Rock Hill; Tristan Delong, Ironton Rock Hill; Gavin Hunt, Proctorville Fairland; Cameron Kearns, Oak Hill; Austin Campbell, Oak Hill; R.J. Kemp, Wellston; Jonathon Garvin, Wellston; Cole Young, Bidwell River Valley; Darian Peck, Bidwell River Valley; Abe Lundy, Pomeroy Meigs; Steven Salyer, Piketon; Sammy Savage, Piketon; Joe Igaz, Portsmouth West; Nathan Rivers, McDermott Northwest; Zane Gilley, McDermott Northwest; Drew Roe, Portsmouth; Ty Pendleton, Portsmouth; Hunter Livingston, Minford; Tyler Miller, Minford; Gage Adkins, Wheelersburg; Luke Miller, Wheelersburg.

Division VI

OFFENSE

First Team

WR— Cruz McFadden, Bainbridge Paint Valley, 6-2, 175, Sr.; Logan Bennett, Frankfort Adena, 6-4, 195, Jr.; Ty Perkins, Lucasville Valley, 5-10, 150, Fr.; Brady Brannon, Crooksville, 5-11, 165, Sr.; TE — Tanner Chenault, Chillicothe Southeastern, 6-1, 215, Sr.; OL — Alan Mead, Chillicothe Southeastern, 6-3 ,260, Sr.; Nathan Howard, Chillicothe Southeastern, 6-1, 215, Jr.; Brock Hill, Bainbridge Paint Valley, 5-11, 245, Sr.; Zach Guffey, Glouster Trimble, 6-0, 205, Sr.; Jack Nagucki, Glouster Trimble, 6-1, 200, Sr.; QB — Lane Ruby, Chillicothe Southeastern, 5-9, 175, Sr.; Cameron Kittle, Glouster Trimble, 6-1, 175, Sr.; Mikey Seel, Nelsonville-York, 6-1, 200, Sr.; Caden Miller, Crooksville, 6-2, 160, Sr.; RB — Austin Stapleton, Coal Grove Dawson-Bryant, 5-10, 225, Jr.; Brayden Ison, Bainbridge Paint Valley, 5-11, 190, Sr.; Nate Throckmorton, Frankfort Adena, 5-7, 160, Jr.; Conner Wright, Glouster Trimble, 5-11, 190, Sr.; Logan Adams, Belpre, 5-7, 140, Sr.; All-Purpose — Austin Stormes, Coal Grove Dawson-Bryant, 5-11, 175, Sr.; Keegan Wilburn, Nelsonville-York, 5-9, 185, Sr.; PK — Garrett Clark, Frankfort Adena, 5-9, 150, Sr.; Zach McLean, Crooksville, 6-1, 170, Jr.

DEFENSE

First Team

DL — Ian Joyce, Glouster Trimble, 6-3, 230, Sr.; Shawn Turley, Glouster Trimble, 5-10, 225, Sr.; Christian Wiseman, Nelsonville-York, 5-9, 200, Jr.; Mason Zaler, Lucasville Valley, 6-6, 255, Sr.; LB — Mikey Nusser, Chillicothe Southeastern, 5-7, 190, Jr.; Lane Mettler, Bainbridge Paint Valley, 5-10, 170, Sr.; Eric Hurtt, Frankfort Adena, 5-11, 225, Jr.; Nick Godfrey, Belpre, 6-2, 225, Sr.; Sawyer Koons, Glouster Trimble, 6-0, 225, Sr.; Colton Snyder, Nelsonville-York, 5-10, 210, Jr.; Chase Morrow, Lucasville Valley, 5-10, 165, So.; DB — Dalton Thurston, Chillicothe Southeastern, 5-10, 170, Sr.; Iann Cockrell, Bainbridge Paint Valley, 5-11, 175, Sr.; Preston Sykes, Frankfort Adena, 6-0, 170, Jr.; P — Jordan Harrington, Belpre, 5-9, 154, Jr.

Offensive Player of the Year: Lane Ruby, Chillicothe Southeastern.

Defensive Player of the Year: Sawyer Koons, Glouster Trimble.

Co-Coaches of the Year: Phil Faires, Glouster Trimble; Evan Gallaugher, Chillicothe Southeastern.

Special Mention

Ben Compliment, Coal Grove Dawson-Bryant; Seth Beeler, Chillicothe Huntington; Jerran Ford, Chillicothe Southeastern; Aarick Hill, Chillicothe Southeastern; Nick Mills, Bainbridge Paint Valley; Cordell Grubb, Bainbridge Paint Valley; Max Willis, Frankfort Adena; Kole Williams, Frankfort Adena; Garrett Richards, Glouster Trimble; Landon Wisor, Glouster Trimble; Brandon Phillips, Nelsonville-York; Ethan Gail, Nelsonville-York; Donnie McCain, Stewart Federal Hocking; Gage Clark, Belpre; Tre Bratchett, Lucasville Valley; Kayden Mollette, Lucasville Valley; Chris Pitcock, Crooksville.

Division VII

OFFENSE

First Team

WR — Ethan Huffman, Franklin Furnace Green, 6-0, 165, Jr.; Tre McCoy, Corning Miller, 5-7, 155, So.; Nick Fouss, Waterford, 5-11, 155, Sr.; OL — Gavan Yates, Willow Wood Symmes Valley, 6-0, 240, So.; Seth Imes, Franklin Furnace Green, 6-3, 265, Sr.; Jake Barber, Reedsville Eastern, 6-0, 210, Jr.; Kyle Beasley, Beaver Eastern, 6-0, 185, So.; Haden Offenberger, Waterford, 5-7, 170, Jr.; QB — Colby Bartley, Corning Miller, 5-8, 165, Sr.; Gage Shuler, Racine Southern, 5-10, 155, Sr.; Zane Heiss, Waterford, 5-10, 170, Sr.; RB — Josh Ferguson, Willow Wood Symmes Valley, 5-10, 175, Jr.; Blake Newland, Reedsville Eastern, 5-7, 170, Jr.; Steven Fitzgerald, Reedsville Eastern, 5-10, 205, Jr.; Trey McNickle, Racine Southern, 6-0, 185, Sr.

DEFENSE

First Team

DL — Cole Miller, Waterford, 6-0, 165, Jr.; LB — Caleb Mullins, Willow Wood Symmes Valley, 6-1, 210, Jr.; Will Oldaker, Reedsville Eastern, 6-3, 260, Jr.; Mason Dishong, Reedsville Eastern, 6-2, 200, Sr.; Joe Pantelidis, Waterford, 6-2, 180, Jr.; Braidan Haney, Sciotoville East, 5-10, 200, Sr.; DB — Kyle Northup, Crown City South Gallia, 6-0, 164, Sr.; Logan Clemmons, Beaver Eastern, 5-10, 160, Jr.; Jack Leith, Willow Wood Symmes Valley, 6-3, 170, Sr.

Offensive Player of the Year: Zane Heiss, Waterford.

Defensive Player of the Year: Will Oldaker, Reedsville Eastern.

Coach of the Year: Rusty Webb, Willow Wood Symmes Valley.

Special Mention

Tanner McComas, Willow Wood Symmes Valley; Kylan McClain, Corning Miller; Nick Little, Reedsville Eastern; Brayden Smith, Reedsville Eastern; Matthias Stansberry, Racine Southern; Justin Butler, South Gallia; Tyler Hanshaw, Beaver Eastern; Dillion Mattox, Beaver Eastern; Bailey McGraw, Waterford; Haydon Reynolds, Waterford; Chase Coyle, Sciotoville East; Logan Emnett, Portsmouth Notre Dame; Kris Walters, Manchester.