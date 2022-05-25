Gallia Academy gradates 127

GALLIPOLIS — Gallia Academy High School graduate 127 students on Friday evening.
The top ten percent students in the class were Bailey Barnette, MaKenna Caldwell, Zak Flinner, Abigail Hammons, Darcie Harbour, Grant Harrison, Paige Harrison, Mackenzie James, Jerah Justice, Madison Loveday, Gretta Patterson, Garytt Schwall, Kimberly Taylor, and Jenna Wallace.
Graduates receiving honors dipolmas were Bailey Barnette, Gracee Caldwell, MaKenna Caldwell, Hunter Cook, Zak Flinner, Jaela Foster, Claudia Hamilton, Abigail Hammons, Paige Harrison, Mackenzie James, Jerah Justice, Alivia Lear, Madison Loveday, Samantha Martin, Seth Nelson, Grace Nourse, Gretta Patterson, Olivia Ratliff, Garytt Schwall, Linae Scott, and Blake Smith.
The Gallia Academy High School Class of 2022 included: Revin A. Allen, Bailey J. Barnett, Ashley E. Beasy, Lexie Bevins, John Tyler Blankenship, Connor Steven Bolin, Kenneth J. Brooks, Bailey Lynn Burnette, Sky Rhea Tracey Burns, Gracee Rose Caldwell, MaKenna Joelle Caldwell, Carson Call, Anna Campbell, Johnathan I. Case, Bree Anna Cemini, Helen Elizabeth Clonch,
Arianna Faye Collins, Nolan Ellis Collins, Hunter A. Cook, Bryant S. Cremeans, Cole B. Darst-McKinney, Aubrey Cameron Donnet, Robert Lee Donnet IV, Brayden Alexander Easton, Todd R. Elliott, Hunter Allen Erwin, Emmily Brooke Fallon, Zak Ezra Flinner, Kody Lee Florence, Jaela Renea Foster, Valerie Jo Lynn French, Sydney Elizabeth Greenlee, Rylan L. Greer,
Asia J’lynn Macy Griffin, Claudia Lynn Hamilton, Abigail Sue Hammons, Darcie Gabrielle Harbour, Grant Morgan Harrison, Paige Elizabeth Harrison, William H. Hendrickson, Hailey Renawe Hickel, Jordyn Rena Hoffman, Kyan B. Houck, Skyler Elizabeth Houch, Brylee Renee Hunter, Daniel Ray Isaacs, Mackenzie James, Ashton Race Janey, Leah Dawn Jeffers,
Nolan Robert Johnson, Emily Nicole Johnston, Jarah Sharee Justice, Zackary Matthew Koebel, Olivia Kathryn Lane, Kaleb D. Lanham-Sellers, Cadance Nichole Larson, Alivia Shalyn Lear, Wilton David Long, Madison D. Loveday, Zane Mitchell Loveday, Samantha Jane Martin, Jose J. Martinez, Keely Lashey Maynard, Erikah McCartney, Gabrielle Mae McConnell, DaKota A. McCoy, Rebecca S. McGuire, Olivia D. McNeal,
Dalton Jay Mershon, Bryson Edward Miller, Corey A. Miller, Kyla Marie Miller, Charles E. Mullins, William E. Mullins III, Lane N. Neal, Seth Logan Nelson, Zoe Lynn Nickels, Grace Alison Nourse, Gretta E. Patterson, Olivia Grace Pratt, Dreyton L. Qualls, Bailee E. Queen, Olivia Marie Ratliff, Preslee Lynn Reed, Jalyn Lee Rice, Jeremiah Francis Riddle Christa M. Rife,
Kayla Marie Robertson, Ayden Cassidy Roettker, William Ry Rossiter, Nicholas Aaron Rykowski, Kyrsten Leigh Sanders, Ethan J. Saunders, Fox Riley Schneider, Garytt Joseph Schwall, Linae Nachole Scott, Juliette A. Sedeyn, James W. Sisson, Jeremy Blake Skidmore, Blake A. Smith,
Danielle Nichole Smith, Gage A. Smith, Max E. Snider III, Shawn Everette Spurlock, Evan Michael Stapleton, Shane D. Stroud, Raven Alexis Swann, Kimberly D. Taylor Taja Maylon Nykol Thomas, Taylor Marie Thomas, Ethan Christopher Tipple, Isaac Lee Walker, Jenna Nicole Wallace, Emma Rose Warner, Collin C. Watson, Bryanna Mackenzie Weaver,
Ryan J. White, McKenzie A. Williams-Wray, Brody Keanu Wilt, Brian Alexander Wiseman, Logan Allen Wolfe, Jaimie L. Wood, Daunevyn J. Woodson, and Jeffrey Tyson Wyatt.