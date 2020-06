Gallia Academy Honor Roll released

Gallia Academy High School Principal Josh Donley recognizes the following students for achieving honor roll for the third nine weeks of the 2019-20 school year.

The following students have achieved at least a 3.00 grade point average or above.

Ninth Grade—William Adams, Hannah Barcus, Joshua Brumfield, Addison Burke, Destanni Burnett, Brayden Burris, Maddux Camden, Cameron Carpenter, Carter Clark, Zoie Clickenger, Kylee Cook, Kori Copley, Courtney Corvin, Tori Cox, Keagen Daniels, Brionna Davies, Krystal Davison, Lilyanna Delgado, Brody Fellure, Aaliyah French, Savannah Friend, Laith Hamid, Carter Harris, Jenna Harrison, Bryce Hines, Steven Hoover, Trinity Hoover, Beau Johnson, Madison Johnson, Gracie Lee, Stevie Mahan, Abigail Marxen, Rickey Masters, Emma Mayes, Maddi Meadows, Chistopher Moore, Logan O’dell, Kylie Plantz, Madison Ratliff, Kyrell Rencher, Chloe Rodgers, Gabriel Russell, Serenity Russell, Halie Rykowski, Grant Sanders, Cade Saunders, Garland Saunders, Kierra Scott, Donivan Sellers, Kassidy Shaffer, Jayden Shriver, Mason Skidmore, Reese Smith, Alexis Smith, Kory Smith, Davante’ Taylor, Abby Thomas, Jamie Walker, Carson Wamsley, Rylea Weaver, Regan Wilcoxon, Savannah Wilcoxon, Sarah Williams, Carl Willis, Luke Willis, Callie Wilson, Tyler Wiseman, Hannah Young.

Tenth Grade — Trevin Allen, Bailey Barnette, Ashley Beasy, Lexie Bevins, Connor Bolin, Bailey Burnette, Sky Burns, Gracee Caldwell, MaKenna Caldwell, Carson Call, Anna Campbell, Grace Chummuang, Arianna Collins, Nolan Collins, Hunter Cook, Jillian Davis, Bobby Donnet, Brayden Easton, Zak Flinner, Jaela Foster, Sydney Greenlee, Rylan Greer, Claudia Hamilton, Abigail Hammons, Darcie Harbour, Grant Harrison, Paige Harrison, William Hendrickson, Skyler Houck, Brylee Hunter, Daniel Isaacs, Jacob Isbell, Mackenzie James, Leah Jeffers, Donya Johnson, Nolan Johnson, Emily Johnston, Jerah Justice, Zackary Koebel, Olivia Lane, Kaleb Lanham Sellers, Cadance Larson, Alivia Lear, Madison Loveday, Zane Loveday, Samantha Martin, Keely Maynard, Garbrielle McConnell, Dakota McCoy, Rebecca McGuire, Olivia McNeal; Jenna Meade, Bryson Miller, Seth Nelson, Zoe Nickels, Grace Nourse, Fuichi Omori, Olivia Pratt, Dreyton Qualls, Bailee Queen, Preslee Reed, Jalyn Rice, Jeremiah Riddle, Ayden Roettker, William(Ty) Rossiter, Kyrsten Sanders, Fox Schneider, Garytt Schwall, Linae Scott, Juliette Sedeyn, James Sisson, Blake Smith, Danielle Smith, Gage Smith, Andrea Snider, Evan Stapleton, Shawnetta Stephens, Destiny Stover, Hunter Swann, Kimberly Taylor, Taylor Thomas, Ethan Tipple, Jenna Wallace, Emma Warner, Brynna Weaver, Alex Wiseman, Jamie Wood, Daunevyn Woodson, Jeffrey Wyatt, Makenzie Yarger, Nick Zheng.

Eleventh Grade— James Armstrong, Zachary Belville, Aurora Best, Grantland Bryan, Braiden Burnett, Alexis Campbell, Destiny Carpenter, Kaylie Clark, Hailie Clickenger, Madisyn Connelley, Abigail Cox, Aryan Cox, Levi Cox, Josie Cremeans, Matthew Crossen, William Cooper Davis, Coen Duncan, Hailey Ehman, Shiana Fletcher, Zane Frye, Markeya Gardner, Malakai Halfhill, Brooke Hamilton, Zachary

Hemby, Kelsey Hickel, Jacob Hill, Jeffrey Hill, Hannah Hoover, Bailey Jacobs-Johnson, Trenton Johnson, Tessa Jones, Olivia Klein, Evin Little, Madison Little, Nicholas Mayes, Mercedes McCoy, Gary McGuire, Avery Minton, Jonah Moore, Kya Morris, Charles(CJ) Northup, Chancey Odom Savannah Oesterreicher, Franklin Peters, Madison Petro, Darius Pishvazadeh, Erin Pope, Tristan Preece, Jaylon Qualls, Lillian Rees, Braynt Rocchi, Madison Rocchi, Colton Roe, Wyatt Rucker, Jarrell Scott, Preston Simmers, Eric Skidmore, Riley Starnes, Madison Stewart, Adam Stout, Koren Truance, Autumn Unroe, Dalton Vanco, Dylan Walker, Bode Wamsley, Sarah Watts, Lily Wehler, Sterling Wilcoxon, Kalyn Williamson, Derek Workman.

Twelfth Grade —Chasity Adams, Brady(Mason) Angel, Rylan Armstrong, Alex Barnes, McKensi Beaver, Logan Blouir, Isabella Bonzo, Alexia Burnett, Colton Caldwell, Benjamin (Ben) Cox, Christopher Cunningham, Joshua Curry, Emily Eads, Taylor Facemire, Joe Gallo, Holly Grimmitt, Grace Harris, Kristen Jamora, Carley Johnson, Macy Jones, Winter Leach, Devin Lee, Morgan Loveday, Peri Martin, Trenton Meadows, Brianna Miller, Sydney Miller, Grace Montgomery, Katheryn (Morgan) Montgomery, Hayllie Mullen, Tristan Mullett, Trace Neal, Lindsey Nicholas, Darren Owens, Katie Queen, Camryn Rife, Cade Roberts, Evan Rodgers, Jaci Rodgers, Cole Rose, Karsyn Shamblin, Tessa Skinner, Grant Smith, Isaiah Stinson, Rebecca Sydenstricker, Gabriel Terry, Reece Thomas, Andrew Toler, Emmanuel Valadez, Abby VanSickle, Justin Wilcoxon