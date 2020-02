RIO GRANDE — The following students appeared on the honor roll at Buckeye Hills Career Center for the second nine weeks grading period that ended on December 20, 2019.

(*) indicates all As.

Gallia Academy High School: Morgan Bechtle, Haley Berkley*, Brianna Brock, Star Burns*, Jasmine Clark, Cierra Cox, Tristin Crisenbery, Megan Crockett*, Bryson Curfman, Jayla Davis*, Wyatt Evans*, Joel Geiser, Clarissa Gray, Kayla Hartshorn*, Jamie Heskett*, Isaac Holliday, Richard Huffman, Malik Hurt, David Larson, Cyrus Long, Hannah Long, Brayden Merrill, Carrissa Queen, Rita Roush*, Autumn Saunders*, Carlin Short, Timothy Skeens, Jacien Stevens*, Taesean Thomas, Joshua Trout*, Madison Vance

Home Schooled: Julia Patterson

River Valley High School: Jordan Bays, Michael Braden, Brantley Brown, Lee Jay Combs, Eldeena Crites, Michael Donohue*, Michael Ferrell, Emilee Gibson*, Samuel Hall, Kaylee Jones, Seth Jones*, Shalyn Lambert, Jakob Lewis, Riley Moore, Chelsie Mullins, Hope Norman*, Hallye O’Dell*, Nicholas Painter, Shreya Patel*, Gabrielle Raper, Cierra Reynolds*, Jase Shaw, Isaiah Stamper*, Connie Stewart

South Gallia High School: Chloey Campbell*, Leslee Clark*, Bladen Ebersole, Olivia Roberts*, Levi Shafer, Nolan Stanley, Kierra Thivener, Shawn Ward*

