GAMS Honor Roll released

Gallia Academy Middle School has released its honor roll for the first nine weeks grading period.
Sixth grade
Ava Angel, Mariah Armstrong, Maurice Austin, Taylor Barnes, Rylan Blaine, Alex Blair, Abigail Brabham, Trey Brazzell, Ben Brown, Parker Burris, Madisyn Caldwell, Shaun Calhoun, Brycen Call, Beckett Camden, Breaden Cardwell, MaKenna Chapman, Lily Clark, Lindsey Clark, Brady Conley, Kayla Cox, Sadie Cummons, Liam Dalton, Maggie Davis, Logen Drummond, Branson Eddy, Kenneth Edwards, Gabrielle Epling, Jude Farley, Braylee Fellure, Ethan Flemings, Kaydence Garrett, Samantha Gibbs, Carson Graham, Shelby Greenlee, Addison Harris, Alexis Harris, Gage Holley, Sean Hornsby, Evan Houck, Blake Howard, Pliney Isaacs, Sheylan Jacobs-Johnson, Ciara Jarrell, Jayden Johnson, Jacob Jones, Jace Justice, Bryleigh Kelley, Aiden Kille, Alyx Kirby, Taija Large, Halley Lear, Joshua Long, Kennedy Long, Ryan Lucas, Alex Maines, Nate Marcum, Brayden Martin, Jadyn Martin, Cianna Mayes, James McCoy, Maggie McPherson, Angelina Miles, Corbin Mock, Sierra Mollohan, Jillian Montgomery, Brayden Moore, Tyler Morris, Jaxson Myers, Julia Neal, Adrin Neel, Owen Nourse, Alaina O’Dell, Matthew Petrie, Hannah Phillips, James Qualls, Shayla Robie, Ethan Rose, James Roush, Ashlynn Russell, Ayden Russell, Jeb Saunders, Maiya Say, Rachel Schenk, Angel Shadoan, Nathan Shockey, Kaily Shortridge, Luke Sisson, Ashlee Skidmore, Sophia Sola, Allison Stapleton, Kailyn Staton, Davon Stewart, Brookelynn Stollar, Madilyn Stroud, Matthew Taylor, Elisha Taylor, Layla Tejeda, Audrey Thivener, Courtney Valentine, Zakary Weaver, Emma White, Nevaeh White, Jasmine Wilfong, Nathan Wilson, Addison Wiseman, MaddaLee Wolford, Alexia Wray.
Seventh grade
Halli Angel, Abby Belville, Victoria Blake, Logan Bolin, Brooke Bonzo, Jeb Bowers, Xaiver Burnett, Isaac Caison, Chloe Carroll, Briley Carter, Madison Carter-Clagg, Gabby Champlin, Breanna Chick, Natalie Chick, Aydrien Clickenger, Mackenzie Cook, Gabriel Coon, Aubry Cox, Sarah Dawson, Konnor Ehman, Leylah Eplin, Carter Evans, Kennedy Fellure, Landon Ferguson, Natalya Finney, Summer Fitchpatrick, Cooper Flinner, Bella Flora, Matthew Foster, Kailey Fuller, Shaelyn Harrington, Heidi Harrison, Amanti Hayes, Caleb Henry, Devan Hernandez, Savannah Hurd, Lily Jeffers, Layla Jenney, Carson Johnson, Aleesha Jordan, Nickalas Koebel, McClellan Marazon, Jovohn Maynard, Emmah McClure, Ben McKean, Madalyn Miller, Cade Mock, McKenna Moodispaugh, Alexis Mullins, Will Mullins, Colbie Nida, Christian Ogden, Hailee Owens, Kenya Peck, Jayla Preston, Behla Qualls, Devin Rakes, Jack Rathburn, Yuriana Reyes, Nikoli Roberts, Sophia Rocchi, Nathan Rykowski, Carlee Saunders, Kameye Say, Kalin Schneider, Jenna Schwall, Reagan Skidmore, Austin Slone, Jared Smith, Marshall Smith, Ayrlei Steinbeck, Trinity Still, Alex Tawney, DeAnthoney Taylor, Sarah Thomas, Rylee Vallee, Quinton Vanmeter, Kendal Walker, Jacob Wallace, Joshua Watts, Alison Webb, Gracie Webb, Kyndra Williams, Reba Williams, Jorja Yates, Dustin Yost.
Eighth grade
Madsion Angel, Nathanael Baird, Devin Barcus, Amanda Barnes-Pierotti, Bella Barnette, Allie Belville, Ben Best, Jordan Blaine, James Blankenship, Allison Bradbury, Alyssa Broyles, Autumn Brumfield, Brooklyn Bryant, Makayla Bryant, Evan Burdell, Jacob Burgess, Mason Burk, Blake Caldwell, Alexandria Call, Haley Canaday, Aaron Carper, Leland Carrier, Brodie Carter, Hollee Castor, Wyatt Clary, Kaden Cochrane, Kyra Collins, Ian Conley, Tyler Dahse, Kamryn Daniels, Rhys Davis, Connor Davis, Abraham Dixon, Layne Dotson, Braiden Duncan, Caiden Dunlap, Isaiah Dunlap, Silas Easter, Kenyon Franklin, Lilian Gibson-Colley, Matthew Gordon, Havanah Grube, Ava Hamilton, Trinity Hamm, Emma Hammons, Cole Hines, Elizabeth Hout, Mary Howell, Robert James, Aliyah Johnson, Shaelynn Johnson, Matthew Lawrence, Matt Liberati, Gavin Long, Jayden Lucas, Brayden Matthew, Claudia McCreedy, MacKenzi McDonald, Brody Moore, William Mullins, Philip Nedeltchev, Kael O’Brien, Brynlee Parker, Cyanne Pearce, Ben Petrie, Morgan Petro, Madison Phillips, Evan Pope, Shaelyn Pourbaix, Jordan Rardin, Brailee Rathburn, Savannah Riddle, Caroline Ritchie, Connor Roe, Wesley Saunders, Mariska Schneider, Jolynne Sedeyn, Peyton Seidel, Hudson Shamblin, Hunter Shamblin, Namit Sharma, Dylan Sheets, Jalyn Short, Tayshaun Shortridge, Dakota Siders, Logan Siders, Joshua Simon, Abigail Skeen, Kennedy Smith, Carolina Faye Sola, Abigail Spaun, MaKayla Stewart, Takoda Storm, Caleb Stout, Hannah Tagg, Laron Taylor, CJ Thomas, Isaiah Thompson, Aiden Toler, Sophia Tran, Madison Vance, Mason Washington, Wyatt Webb, Sarah Wilcoxon, Lamiyah Wilson.