Green Elementary Honor Roll

Green Elementary Principal Mr. Corey A. Luce announces the Honor Roll for the 2018-19 school year:
First Grade
All A’s: James Baughman, Wesley Bodimer, Jayla Conley, Razann Elbabour, Rosalie Epling, Owen Frazier, Marleigh Holcomb, Avery Krajnak, Tynley Lanier, Rachel Lawhon, Braxton Massie, Kerigan Miller, Vivienne Montgomery, Gavyn Mooney, Kyson Mooney, Piper Pugh, MaKenna Rayburn, Victoria Roach-Fisher, Jaxsen Roettker, Bowen Saunders, Avery Schuldt, Clark Shoecraft, Felix Sellers, Camryn Smith.
A/B: Jaxson Burgess, Harley Call, Abigail Long, Mason Mink, Adalyn Quimby, Easton Wolford.
Second Grade
All A’s: Casey Blair, Suditi Chandra, Azey Clagg, Grace Clark, Bailey Cline, Andrew Curry, Gabby Donaldson, Gage Duncan, Athenia Hager, Carson Harris, Hayden Hawkins, Anthony Merola, Colton Mills, Braiden Mitchell, Jorja Morgan, Jayden Myers, Devu Rajan, Hunter Saunders, Aiden Traylor, Omi Walker, Taylor Wilcoxon, Lily Willcoxen.
A/B: Natalie Cochran, Mollie Dingus, Lane Fallon, Cora Hines, Noah Lamm, Miranda Long, Colson Miller, Jaylyn Myers, Bryson O’Dell, CayLee O’Dell, Connor Rocchi, Marilynn Stanley, Coraline Stroop, Kynleigh Waugh.
Third Grade
All A’s: Kayla Bokal, Danika Collins, Blake Cremeans, Raegan Cremeans, Kalynn Dennison, Evan Hoffer, Jaelyn Kemper, Audrey McKinniss, Peyton Prisque, Lila Ritchie, Bella Roe, Carson Saunders, Hayden Saunders, Samantha Saunders, Savannah Schuldt, Sarah Scurti, Kathryn Ward.
A/B’s: Nicholas Barnes, Adriane Bartkowiak, Aaron Booher, Rylee Clary, Case Cox, Caysen Hill, Austin Johnson, Jayden Johnson, Emeri Long, Joseph Montgomery, Rahil Patel, Ethan Pratt, Preston Russell, Samantha Salisbury, Gabe Sigman, Ely Sizemore, Madison Thivener, Rilynn Walters, Brodey Weaver, Mason Willcoxen, Leighanna Williams, Justin Williams, Ayden Wolford.
Fourth Grade
All A’s : David Champlin, Heath Champlin, Abigail Clark, Wyatt Davies, Annabelle Epling, Julian Eplin, Kate Evans, Macie Evans, Aubree Frazier, Mason Lucas, Ryen Nunn, Ida Patterson, Connor Pearson, Brody Saunders, Caroline Shoecraft, Loulea Walker.
A/B: Sophie Clark, Beau Conley, Gage Denney, Reem Elbabour, Keagan Gabin, Addison Griffith, Ayvah Hurlow, Ethan Johnson, Cash Jones, Kole Loveday, Kayle Mannon, Aiden Murray, Cassie Puckett, Maggie Simmons, Lane Shaffer, Andy Slone, Emily Snodgrass, Augie Wilcoxon.
Fifth Grade
All A’s : Alex Blair, Madisyn Caldwell, Makenna Chapman, Lily Clark, Brady Conley, Gabby Epling, Braylee Fellure, Sean Hornsby, Sheylan Jacobs-Johnson, Bryleigh Kelley, Halley Lear, Jadyn Martin, Jill Montgomery, Julia Neal, Jeb Saunders, Kailyn Staton, Davon Stewart, Alexis Wray.
A/B: Reed Adams, Austin Belville, Wyatt Bowen, Wyatt Chafin, Lily Fields, Alyx Kirby, Brayden Martin, Cianna Mayes, Brayden Moore, Adrian Neel, Presley Nichols, James Roush, Eric Russell, Ashlee Skidmore, Allie Stapleton, Colton Stephenson, Brookelynn Stollar, Kendra Vanderwall, Nathan Wilson, Maddalee Wolford.