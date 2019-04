GAHS Honor Roll

GALLIPOLIS — Gallia Academy High School Principal Josh Donley recognizes the following students for achieving honor roll for the third nine weeks of the 2018-2019 school year.

The following students have achieved at least a 3.00 grade point average or above.

Ninth grade: Trevin Allen, Bailey Barnette, Ashley Beasy, Lexie Bevins, Connor Bolin, Bailey Burnette, Gracee Caldwell, MaKenna Caldwell, Carson Call, Anna Campbell, Arianna Collins, Nolan Collins, Hunter Cook, Iliana Davies, Jillian Davis, Jonathan Ferrell-Bennett, Zak Flinner, Jaela Foster, Rylan Greer, Jonathan Griffin, Claudia Hamilton, Abigail Hammons, Darcie Harbour, Grant Harrison, Paige Harrison, William Hendrickson, Mackenzie James, Leah Jeffers, Donya Johnson, Nolan Johnson, Jerah Justice, Olivia Lane, Alivia Lear, Madison Loveday, Zane Loveday, Laci MacFarland, Samantha Martin, Keely Maynard, Garbrielle McConnell, Dakota McCoy, Olivia McNeal; Bryson Miller, Kyla Miller, Seth Nelson, Grace Nourse, Braedon(Drake)Phillips, Austin Price, Olivia Ratliff, Preslee Reed, Jalyn Rice, Jeremiah Riddle, Christa Rife, Kyrsten Sanders, Fox Schneider, Garytt Schwall, Linae Scott, James Sisson, Blake Smith, Gage Smith, Evan Stapleton, Destiny Stover, Raven Swann, Austin Ta, Kimberly Taylor, Taylor Thomas, Jenna Wallace, Emma Warner, Collin Watson, Brynna Weaver, Alex Wiseman, Makenzie Yarger, Nick Zheng.

Tenth grade: Calista Barnes-Pierotti, Jakob Beaver, Aurora Best, Brianna Brock, Alexis Campbell, Destiny Carpenter, Kaylie Clark, Hailie Clickenger, Madisyn Connelley, Abigail Cox, Levi Cox, Josie Cremeans, Matthew Crossen, Bryce Curfman, William Cooper Davis, Coen Duncan, Caroline Evans, Markeya Gardner, Clarissa(Chloe) Gray, Malakai Halfhill, Brooke Hamilton, Brooklyn Hill, Hannah Hoover, Trenton Johnson, Evin Little, Hannah Long, Nicholas Mayes, Mercedes McCoy, Amaya Miller, Avery Minton, Madelyn Moore, Savannah Oesterreicher, Madison Petro, Erin Pope, Lillian Rees, Madison Rocchi, Colton Roe, Madison Stewart, Adam Stout, Katlin Thivener, Grace Thomas, Koren Truance, Autumn Unroe, Dylan Walker, Emily Walker, Bode Wamsley, Sarah Watts, Kalyn Williamson, Bailie Young.

Eleventh grade: Rylan Armstrong, Megan Bailey, Alex Barnes, McKensi Beaver, Elijah Blazer, Logan Blouir, Colton Caldwell, Alexis Chapman, Meghianne Colley, Benjamin (Ben) Cox, Taylor Facemire, Holly Grimmitt, Claire Hamilton, Grace Harris, Kirsten Hesson, Kristen Jamora, Abigail Johnson, Brooke Johnson, Macy Jones, Devin Lee, Morgan Loveday, Peri Martin, Alexis Massie, Brianna Miller, Sydney Miller, Grace Montgomery, Katheryn (Morgan) Montgomery, Haylie Mullen, Tristan Mullett, Trace Neal, Junon Ohmura, Pilar Carrascal-Ortego, Inez Briz-Perez, Katie Queen, Aryana Roach, Cade Roberts, Jaci Rodgers, Cole Rose, Cheyenne Savage, Tessa Skinner, Grant Smith, Rebecca Sydenstricker, Reece W. Thomas, Andrew Toler, Emmanuel Valadez, Justin Wilcoxon, Barbara (Maddie) Wright.

Twelfth grade: Elijah Baird, Shane Bays, Shannon Bowyer, Cody Brumfield, Lillian Burns, Hayle Bush, Carter Campbell, Jacob Campbell, Katie Carpenter, Brendan Carter, Colin Casey, Morgyn Clark, Hunter Copley, Abigail Cremeans, Sydney Crothers, Cole Davis, Justin Day, Alaina Donohue, Hannah Downs, Molly Fitzwater, Elizabeth (Jolyn) Frye, Kelsie Gillispie, Thomas Hamilton, Derek Henry, Elizabeth Hoover, Kayla Huffman, Haley Hughes, Natasha Jamason, Kiesla Kormanik, Kaytlyn Lindamood, Alyssa Marxen, Brittany Masters, Porsha Mayo, Justin McClelland, Cheyenne McGuire, Dorthy McGuire, Cadha McKean, Clay Montgomery, Zachary Newell, Alexis Nickels, Tristan Polsley, Lane Pullins, Kenedie Roush, Colton Russell, Eli Rutherford, Bo Saxon, Nicholas Sheets, Carlin Short, McKenzie Skidmore, Sophia Skinner, Taylor Staton, Phuong (Trish) Tran, Ashley Turley, Trentin Waller, Harley Watson, Mollie Waugh.

