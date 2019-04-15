GAMS Honor Roll released

Gallia Academy Middle School has released its honor roll for the third nine weeks grading period as follows:
Sixth Grade
Haleigh Adkins, Austin Beaver, Abby Belville, Victoria Blake, Logan Bolin, Brooke Bonzo, Xaiver Burnett, Isaac Caison, Chloe Carroll, Briley Carter, Madison Carter-Clagg, Gabby Champlin, Natalie Chick, Aydrien Clickenger, Mackenzie Cook, Gabriel Coon, Aubry Cox, Sarah Dawson, Morgan Donovsky, Konnor Ehman, Leylah Eplin, Carter Evans, Kennedy Fellure, Landon Ferguson, Natalya Finney, Summer Fitchpatrick, Cooper Flinner, Bella Flora, Matthew Foster, Kayden Gillenwater, Heidi Harrison, Amanti Hayes, Caleb Henry, Savannah Hurd, Lily Jeffers, Layla Jenney, Carson Johnson, Aleesha Jordan, Nickalas Koebel, McClellan Marazon, Ashley Masters, Jovohn Maynard, Emmah McClure, Ben McKean, Madalyn Miller, Cade Mock, McKenna Moodispaugh, Alexis Mullins, Hailie Mullins, Paris Mullins, Will Mullins, Colbie Nida, Addison Nolan, Hailee Owens, Kenya Peck, Hunter Peterson, Jayla Preston, Behla Qualls, Devin Rakes, Jack Rathburn, Jaren Reed, Yuriana Reyes, Nikoli Roberts, Sophia Rocchi, Peytin Rossiter, Nathan Rykowski, Carlee Saunders, Kameye Say, Kalin Schneider, Jenna Schwall, Timothy Skeens, Reagan Skidmore, Marshall Smith, Ayrlei Steinbeck, Alex Tawney, Briar Taylor, Sarah Thomas, Rylee Vallee, Quinton Vanmeter, Kendal Walker, Jacob Wallace, Rylan Warren, Alison Webb, Gracie Webb, Kyndra Williams, Reba Williams, Tylar Young.
Seventh Grade
Nathanael Baird, Amanda Barnes-Pierotti, Bella Barnette, Allie Belville, Ben Best, Jordan Blaine, James Blankenship, Riley Bostic, Allison Bradbury, Alyssa Broyles, Brooklyn Bryant, Makayla Bryant, Evan Burdell, Mason Burk, Alexandria Call, Haley Canaday, Aaron Carper, Leland Carrier, Brodie Carter, Hollee Castor, Kaden Cochrane, Kyra Collins, Tyler Dahse, Kamryn Daniels, Rhys Davis, Connor Davis, Abraham Dixon, Layne Dotson, Braiden Duncan, Caiden Dunlap, Isaiah Dunlap, Silas Easter, Kenyon Franklin, Lilian Gibson-Colley, Kavyn Goad, Matthew Gordon, Havanah Grube, Gracie Halley, Trinity Hamm, Emma Hammons, Cole Hines, Elizabeth Hout, Mary Howell, Savannah Isaacs, Robert James, Aliyah Johnson, Matthew Lawrence, Gavin Long, Jayden Lucas, Brayden Matthew, MacKenzi McDonald, Brody Moore, Philip Nedeltchev, Kael O’Brien, Cyanne Pearce, Ben Petrie, Morgan Petro, Evan Pope, Shaelyn Pourbaix, Jordan Rardin, Brailee Rathburn, Savannah Riddle, Caroline Ritchie, Connor Roe, Wesley Saunders, Mariska Schneider, Peyton Seidel, Hudson Shamblin, Dylan Sheets, Jalyn Short, Kennedy Smith, Carolina Faye Sola, Abigail Spaun, MaKayla Stewart, Takoda Storm, Caleb Stout, Katelyn Sutphin, Hannah Tagg, Laron Taylor, Isaiah Thompson, Aiden Toler, Sophia Tran, Madison Vance, Shealyne Walker, Mason Washington, Wyatt Webb, Sarah Wilcoxon, Lamiyah Wilson.
Eighth Grade
C.J. Angel, Hannah Barcus, Kylie Birchfield, Travis Bond, Cody Bowman, Layla Brooks, Dylan Brumfield, Joshua Brumfield, Addison Burke, Destanni Burnett, Maddux Camden, Cameron Carpenter, Carter Clark, Isaac Clary, Zoie Clickenger, Kylee Cook, Kori Copley, Courtney Corvin, Tori Cox, Keagen Daniels, Brionna Davies, Krystal Davison, Lilyanna Delgado, Trinton Eggers, Makaila Elliott, Brody Fellure, Aaliyah French, Savannah Friend, Chase Halley, Laith Hamid, Carter Harris, Jenna Harrison, Abbygail Harvey, Bryce Hines, Cameron Ho, Brock Howard, Landen Hunter, Beau Johnson, Madison Johnson, Gracie Lee, Stevie Mahan, Abigail Marxen, Rickey Masters, Emma Mayes, Nadiya McCoy, Maddi Meadows, Hannah Mullins, Heaven Mullins, Wil Napora, Logan O’Dell, Nathan Ousley, Aubrei Perroud, Malayla Pherson, Cody Phillips, Kylie Plantz, Emma Rathburn, Madison Ratliff, Gabriel Raynor, Kyrell Rencher, Adam Rodgers, Chloe Rodgers, Gabriel Russell, Halle Rykowski, Grant Sanders, Cade Saunders, Garland Saunders, Kierra Scott, Donivan Sellers, Kassidy Shaffer, Jayden Shriver, Mason Skidmore, Adam(Reese) Smith, Alexis Smith, Levi Smith, Mason Smith, Gavin Stewart, Davante’ Taylor, Abgail Thomas, Jamie Walker, Carson Wamsley, Braden Whealdon, Regan Wilcoxon, Savannah Wilcoxon, Sarah Williams, Carl Willis, Luke Willis, Callie Wilson, Tyler Wiseman, Hannah Young.