GAMS Honor Roll released

Gallia Academy Middle School has released its most recent honor roll for the second nine weeks as follows:

Sixth Grade

Haleigh Adkins, Austin Beaver, Abby Belville, Victoria Blake, Logan Bolin, Brooke Bonzo, Jeb Bowers, Xaiver Burnett, Isaac Caison, Jay-Von Canady, Chloe Carroll, Briley Carter, Madison Carter-Clagg, Gabby Champlin, Breanna Chick, Natalie Chick, Aydrien Clickenger, Mackenzie Cook, Gabriel Coon, Aubry Cox, Sarah Dawson, Rylen DeWitt, Morgan Donovsky, Konnor Ehman, Leylah Eplin, Carter Evans, Jaxson Fairchild, Kennedy Fellure, Landon Ferguson, Summer Fitchpatrick, Cooper Flinner, Bella Flora, Matthew Foster, Aidan Garey, Shaelyn Harrington, Heidi Harrison, Amanti Hayes, Caleb Henry, Devan Hernandez, JJ Horn, Savannah Hurd, Lily Jeffers, Layla Jenney, Aleesha Jordan, Nickalas Koebel, Keagahn Lloyd, McClellan Marazon, Owen Massie, Ashley Masters, Jovohn Maynard, Emmah McClure, Ben McKean, Madalyn Miller, Cade Mock, McKenna Moodispaugh, Alexis Mullins, Hailie Mullins, Paris Mullins, Will Mullins, Aiden Nichols, Colbie Nida, Addison Nolan, Emma Ousley, Hailee Owens, Hunter Peterson, Jayla Preston, Behla Qualls, Devin Rakes, Jaren Reed, Yuriana Reyes, Jayla Roach, Nikoli Roberts, Sophia Rocchi, Peytin Rossiter, Nathan Rykowski, Carlee Saunders, Kylee Saunders, Kameye Say, Kalin Schneider, Jenna Schwall, Reagan Skidmore, Marshall Smith, Ayrlei Steinbeck, Trinity Still, Brode Talarigo, Alex Tawney, Briar Taylor, DeAnthoney Taylor, Sarah Thomas, Rylee Vallee, Quinton Vanmeter, Kendal Walker, Jacob Wallace, Rylan Warren, Gabriella Washington, Alison Webb, Kyndra Williams, Reba Williams, Tylar Young.

Seventh Grade

Madison Angel, Nathanael Baird, Amanda Barnes-Pierotti, Bella Barnette, Ben Best, Jordan Blaine, James Blankenship, Rees Booth, Riley Bostic, Allison Bradbury, Alyssa Broyles, Brooklyn Bryant, Makayla Bryant, Evan Burdell, Mason Burk, Alexandria Call, Aaron Carper, Leland Carrier, Brodie Carter, Hollee Castor, Clary Wyatt, Kaden Cochrane, Kyra Collins, Tyler Dahse, Kamryn Daniels, Rhys Davis, Connor Davis, Abraham Dixon, Layne Dotson, Braiden Duncan, Caiden Dunlap, Isaiah Dunlap, Silas Easter, Kenyon Franklin, Lilian Gibson-Colley, Matthew Gordon, Havanah Grube, Emma Hammons, Cole Hines, Elizabeth Hout, Mary Howell, Savannah Isaacs, Robert James, Aliyah Johnson, Matthew Lawrence, Zachariah Lewis, Gavin Long, Jayden Lucas, Brayden Matthew, MacKenzi McDonald, Brody Moore, Timothy Moore, Philip Nedeltchev, Kael O’Brien, Ben Petrie, Morgan Petro, Evan Pope, Shaelyn Pourbaix, Jordan Rardin, Brailee Rathburn, Savannah Riddle, Caroline Ritchie, Connor Roe, Owen Saunders, Wesley Saunders, Mariska Schneider, Peyton Seidel, Hudson Shamblin, Hunter Shamblin, Dylan Sheets, Jalyn Short, Abigail Skeen, Kennedy Smith, Carolina Faye Sola, Abigail Spaun, MaKayla Stewart, Takoda Storm, Caleb Stout, Hannah Tagg, Laron Taylor, Isaiah Thompson, Aiden Toler, Sophia Tran, Shealyne Walker, Mason Washington, Wyatt Webb, Sarah Wilcoxon, Lamiyah Wilson.

Eighth Grade

C.J. Angel, Hannah Barcus, Sydney Blouir, Layla Brooks, Dylan Brumfield, Joshua Brumfield, Destanni Burnett, Maddux Camden, Cameron Carpenter, Carter Clark, Isaac Clary, Zoie Clickenger, Kylee Cook, Kori Copley, Courtney Corvin, Tori Cox, Keagen Daniels, Brionna Davies, Krystal Davison, Lilyanna Delgado, Makaila Elliott, Brody Fellure, Aaliyah French, Savannah Friend, Chase Halley, Laith Hamid, Carter Harris, Jenna Harrison, Abbygail Harvey, Cassidy Henry, Bryce Hines, Cameron Ho, Elisha Holliday, Steven Hoover, Trinity Hoover, Landen Hunter, Beau Johnson, Madison Johnson, Gracie Lee, Stevie Mahan, Christopher Maines, Abigail Marxen, Rickey Masters, Emma Mayes, Cori McKean, Maddi Meadows, Hannah Mullins, Heaven Mullins, Wil Napora, Logan O’Dell, Nathan Ousley, Aubrei Perroud, Malayla Pherson, Cody Phillips, Kylie Plantz, Emma Rathburn, Madison Ratliff, Gabriel Raynor, Logan Richardson, Adam Rodgers, Chloe Rodgers, Madie Rose, Gabriel Russell, Halle Rykowski, Grant Sanders, Cade Saunders, Garland Saunders, Kierra Scott, Donivan Sellers, Kassidy Shaffer, Mason Skidmore, Adam(Reese) Smith, Alexis Smith, Levi Smith, Mason Smith, Gavin Stewart, Davante’ Taylor, Abgail Thomas, Antwon Vanmeter, Jamie Walker, Carson Wamsley, Rylea Weaver, Braden Whealdon, Regan Wilcoxon, Savannah Wilcoxon, Sarah Williams, Carl Willis, Luke Willis, Callie Wilson, Tyler Wiseman, Dakota A. Wolford, Donovan Yongue, Hannah Young.