Gallia Academy Honor Roll

Gallia Academy High School Principal Josh Donley recognizes the following students for achieving honor roll for the fourth nine weeks of the 2017-18 school year.
The following students have achieved at least a 3.00 grade point average or above.
Ninth grade. Calista Barnes-Pierotti, Zachary Belville, Aurora Best, Brianna Brock, Grantland Bryan, Eli Burns, Alexis Campbell, Destiny Carpenter, Kaylie Clark, Hailie Clickenger, Katelyn Collins, Madisyn Connelley, Abigail Cox, Aryan Cox, Cierra Cox, Levi Cox, Josie Cremeans, Matthew Crossen, Bryce Curfman, William Cooper Davis, Melody Donnet, Coen Duncan, Caroline Evans, Abigail Fitzwater, Markeya Gardner, Joel Geiser, Malakai Halfhill, Brooke Hamilton, Brooklyn Hill, Jacob Hill, Hannah Hoover, Bailey Jacobs-Johnson, Trenton Johnson, Evin Little, Hannah Long, Mackenzie Long, Nicholas Mayes, Mercedes McCoy, Amaya Miller, Avery Minton, Kylie Moore, Charles Northup, Savannah Oesterreicher, Peaks, Yahshua, Madison Petro, Erin Pope, Tara Powell, Lillian Rees, Jessica Rife, Braynt Rocchi, Madison Rocchi, Colton Roe, Jarrell Scott, Ryelee Sipple, Malerie Stanley, Riley Starnes, Madison Stewart, Adam Stout, Michael Stout, Katlin Thivener, Grace Thomas, Koren Truance, Noah Vanco, Emily Walker, Bode Wamsley, Sarah Watts, Sterling Wilcoxon, Kalyn Williamson, Bailie Young.
Tenth grade. Chasity Adams, Brady Angel, Rylan Armstrong, Megan Bailey, Alex Barnes, Elijah Blazer, Logan Blouir, Alexis Chapman, Donald Chapman, Meghianne Colley, Benjamin (Ben) Cox, Ryan Donovsky, Taylor Facemire, Hugh(Hobie) Graham, Holly Grimmit, Evann Hall, Claire Hamilton, Grace Harris, Kirsten Hesson, Ian Hill, Kristen Jamora, Abigail Johnson, Brooke Johnson, Carley Johnson, Noah Johnson, Macy Jones, Devin Lee, Morgan Loveday, Zachary Loveday, Peri Martin, Alexis Massie, Angie Mayse, James(Will) McCarley, Mark McCoy, Bailey Meadows, Trenton Meadows, Brianna Miller, Sydney Miller, Grace Montgomery, Katheryn (Morgan) Montgomery, Tristan Mullett, Trace Neal, Katie Queen, Aryana Roach, Cade Roberts, Amane Sawamoto, Tessa Skinner, Grant Smith, Rebecca Sydenstricker, Reece W. Thomas, Andrew Toler, Emmanuel Valadez, Chase Vance, Abby VanSickle, Justin Wilcoxon, Barbara (Maddie) Wright.
Eleventh grade. Jenessa Andrews. Elijah Baird, Shane Bays, Sahvana Boggs, Cody Brumfield, Taylor Burnette, Lillian Burns, Cory Call, Carter Campbell, Katie Carpenter, Brendan Carter, Colin Casey, Hunter Copley, Abigail Cremeans, Sydney Crothers, Cole Davis, Alaina Donohue, Hannah Downs, Kaden Ehman, Ian Evans, Molly Fitzwater, Elizabeth (Jolyn) Frye, Kelsie Gillispie, Thomas Hamilton, Derek Henry, Elizabeth Hoover, Kayla Huffman, Kaitlyn Jarrell, Kiesla Kormanik, Chance LaBello, Mariah Liberatore, Kaytlyn Lindamood, Alyssa Marxen, Brittany Masters, Tea McCarley, Justin McClelland, Cheyenne McGuire, Dorthy McGuire, Cadha McKean, Tabatha McNeal, Ashleigh Miller, Clay Montgomery, Alexis Nickels, Samuel Petrie, Haylee Polinsky, Lane Pullins, Fernando Riccioli, Luksamee (Fha) Rinratai, Kenedie Roush,
Francesco Russo, Eli Rutherford, Bo Saxon, Nicholas Sheets, Carlin Short, McKenzie Skidmore, Sophia Skinner, Bryce Smith, Morgan Stanley, Taylor Staton, Jason Stroud, Phuong (Trish) Tran, Ashley Turley, Mollie Waugh, Madalyn Williamson, Aaron Woodall.
Twelfth grade. Robert Allen, William Barcus, Lyndsey Bates, Dakota Beaver, Ryan Bias, Brianne Birchfield, Ezra Blain, Zachary Bokal, Garrett Burns, Lauren Casey, Bryce Cemini, Michaela Clary, Kobe Cochrane, Victoria Corvin, Katilinn Fraley, Samuel French, Caleb Greenlee, Kyler Greenlee, Taae Hamid, Jackie Hunt, Savannah Hurt, Jennifer James, Braden Jamora, Abby Jordan, Mason Long, Grace Martin, Ethan Mays, Terri Mayse, Jonas McCreedy, Nathan Mitchell, Randall Mollohan, Torie Newbury, Khaliyah Peaks, Clayton Plymale, Brendan Pompender, Bethany Purdum, Obie Reeves, Benjamin Riddle, Ethan Rider; Dalton Rose, Lauren (Ellie) Rose, Adrianna Sanders, Brianna Sanders, Makena Saunders, Adam Sickles, Macey Siders, Braden Simms, Zoe Sims, Dylan Smith, Nacoma Smith, John Stout, Mandy Swords, Chance Talbert, Alexis Taylor, Dylan Taylor, Hunter Terry, Kaden Thomas, Bryan Vance, Bailey Watson, Hannah Watson, Morgan Watson, Catherine White, Jeremy Williams, Michaela Williams, Evan Wiseman, William Woods, Nathan Wright, Julianna Yates, Allie Young, Xindi Zheng.
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