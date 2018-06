Rio Grande Elementary Honor Roll

The recent honor roll for Rio Grande Elementary has been released as follows:

All A’s for 1st Grade, Aspen Barnes, Blake Beaver, Lyla Black, Owen Canaday, Emmaleigh Cook, Katelyn Corvin, Westley Costilow, Kyran Daniels, Blake Davis, Logan Davis, Cloie Drummond, Kendall Eddy, Gabriel Farmer, Aftyn Graham, Atticus Haney, Camden Harrison, Landen Johnson, Avery Mayes, Gabriella McGraw, Jackson McGuire, Travis McKinney, Jenson McPherson, Haley Metzger, McKinsey Mitchell, Sadie Randles, Tyler Stephens, Halley Taylor, Reece Watson, Xander Whitt, Aiden Wilson and Piper Yarger.

A/B Honor Roll for 1st Grade, Tyler Canaday, Zander Clonch, Teagan Conway, Jesse Ford, Benjamin Garrett, Destiny Johnson, Ryan Maynard, Brennan Reed, Jaylynn Shong, Nicholas Smith, Owen Wooldridge.

All A’s for 2nd Grade, Isabella Blache, Jeremiah Childers, Lily Davis, William Denney, Anna Ferguson, Ryann Garber, Carson Gill, Anthony(AJ) Holley, Hannah Houck, David Howell, Kennedi Jones, Carson Matney, Kamiyah Oglesby, Delilah Shong, Anthony(Trip) Sola, Emmaline Swim, Sean Thacker, Alexander Toler, Shaelyn Young.

A/B Honor Roll for 2nd Grade, Joseph Crosby, Ryeleigh Crossen, Reggan Eubanks, Myles Foster, Kailee Hopkins, Justin Hughes, Malachi Isaacs, Wyatt Long, Andrew(AJ) Marazon, James Sheets, Isabella Smith, Arianna Stewart, Ethan Taylor, Marcus Vance and Timothy Wolfe.

All A’s for 3rd Grade, Joshua Blakeman, Madison Brown, Gabriel Hammons, Sophia Harris, Megin Little, Courtney Massie, Nolan Mitchell, Avery Moore, Mallory Petro, Rees Toler.

A/B Honor Roll for 3rd, Landon Barry, Keegan Delong, Brennen Dunlap, Ashton Helms, Nathaniel Hout, Bryant Justus, Chase Kinder, Jonathan(Nate) Marazon, Brady Metzger, Madison Miller, Cambell Osborne, Ben Rose, Marcus Salyers, Logan Smith, Chloe Tagg, Austin Wright.

All A’s for 4th Grade, Taylor Barnes, Beckett Camden, Braeden Cardwell, Margaret Davis, Bailey Dodson, Logen Drummond, Joshua Eddy, Sophia Sola.

A/B Honor Roll for 4th Grade, Benjamin Brown, Courtney Gill, Shelby Greenlee, Gage Holley, Wesley Houck, Joshua Long, Ryan Lucas, Alex Maines, Maggie McPherson, Jaxson Myers, Ethan Rose, Rachel Schenk, Nathan Shockey, Christian Taylor, Elisha Taylor.

All A’s for 5th Grade, Landon DeLille, Matthew Foster, Savannah Hurd, Madalyn Miller, McKenna Moodispaugh, Colbie Nida, Sophia Rocchi, Reagan Skidmore, Sarah Thomas, Kendal Walker.

A/B Honor Roll for 5th Grade, Haleigh Adkins, Chloe Costilow, Landon Ferguson, Kayden Gillenwater, Aleesha Jordan, McClellan(Mac) Marazon, William(Will) Mullins, Trinity Still, Taesean Thomas, Alison Webb, Dustin Yost.