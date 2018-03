Betzing named D-3 All-Ohio

COLUMBUS, Ohio — The Ohio Prep Sportswriters Association has released the Division III All-Ohio girls basketball teams, featuring Meigs junior Kassidy Betzing.

Betzing — a 5-foot-7 guard — was named to the honorable mention portion of the All-Ohio list, the second straight all-state appearence in her career. Betzing averaged 14.0 points, 6.3 rebounds, 3.5 assists and 2.5 steals per game while leading the Lady Marauders to a 10-13 record.

The Division III Player of the Year award was shared by Nikki Current of Bellefontaine Benjamin Logan and Jordan Horston of Columbus Africentric.

The Coach of the Year award went to Bob Bell of Kirtland.

2018 DIVISION III OPSWA ALL-OHIO GIRLS BASKETBALL

FIRST TEAM

Kennedy Schlabach, Berlin Hiland, 5-6, sr., 15.2; Jordan Horston, Columbus Africentric, 6-0, jr., 18.1; Isabelle Kline, Newton Falls, 5-10, sr., 19.9; Kadie Hempfling, Ottawa-Glandorf, 5-9, sr., 14.2; Savanah Richards, Findlay Liberty Benton, 5-8, jr., 16.4; Ella Skeens, Chillicothe Southeastern, 5-11, sr., 29.0; Emily Chapman, Proctorville Fairland, 5-5, sr., 19.7; Nikki Current, Bellefontaine Benjamin Logan, 5-8, sr., 26.0; Hayley Suchland, Springfield Northeastern, 5-8, sr., 30.9; Sydney Snyder, Kirtland, 5-8, sr., 21.0.

CO-PLAYERS OF THE YEAR — Nikki Current, Bellefontaine Benjamin Logan & Jordan Horston, Columbus Africentric.

COACH OF THE YEAR — Bob Bell, Kirtland.

SECOND TEAM

Sage Brannon, Cardington-Lincoln, 5-7, sr., 16.5; Alyssa Evans, Amanda-Clearcreek, 5-5, jr., 20.7; Taylor Royster, Beachwood, 5-8, sr., 23.1; Celeste Ryman, Loudonville, 5-3, jr., 21.8; Celina Koncz, Doylestown Chippewa, 5-11, soph., 13.7; Maddie Mattimore, Delta, 5-6, sr., 19.0; Erin Daniels, Minford, 5-8, sr., 21.0; Peyton Scott, Lynchburg-Clay, 5-7, jr., 25.1; Rachel Murray, Waynesville, 5-10, jr., 18.5; Kami McEldowney, Versailles, 5-8, sr., 13.1.

THIRD TEAM

Carson Miller, Crooksville, 5-10, sr., 21.2; Andrea Robson, Collins Western Reserve, 5-6, sr., 12.4; Paige Motycka, Convoy Crestview, 5-5, jr., 17.4; Zoe Shank, Elmwood, 5-11, sr., 19.8; Haley Porter, Belmont Union Local, 5-5, sr., 18.8; Emily Londot, Utica, 6-1, soph., 18.1; Sam Basham, Newark Catholic, 6-2, jr., 13.1; Mikaila Carpenter, Orrville, 6-0, jr., 18.0; Kayla Muslovski, Columbiana, 5-6, soph., 21.0; Alea Harris, Cincinnati Summit Country Day, 5-8, sr., 14.1.

SPECIAL MENTION

Natalie Stoner, Bellaire; Sydney Mullet, Sugarcreek Garaway; Boston McKinney, Zoarville Tuscarawas Valley; Jenni Carmichael, Old Washington Buckeye Trail; Kayla Huff, Richmond Edison; Leah Maniaci, Marion Pleasant; Alexia Smith, Columbus Africentric; Raiyah Johnson, Rocky River Lutheran West; Madison Hurst, Andover Pymatuning Valley; Bailey Drapola, Brookfield; Becky Adelman, Atwater Waterloo; Addison Bergman, Hicksville; Lexie Arden, Ironton; Alexis Chase, Williamsburg; Morgan Haney, Casstown Miami East; Alea Harris, Cincinnati Summit Country Day; Braiden Collins, Chillicothe Huntington; Rachel Richardson, Albany Alexander; Jessie Addis, Nelsonville-York; Emily Compliment, Coal Grove Dawson-Bryant; Morgan Reynolds, Sardinia Eastern Brown; Lakyn Hupp, Seaman North Adams; Grace Shope, Leesburg Fairfield; Ally Winnen, Elyria Catholic.

HONORABLE MENTION

Faith Williams, Elyria Catholic; Jenna Sayle, Kirtland; Anna Ibos, Garfield Heights Trinity; Carleen Ellerbruch, Rocky River Lutheran West; Tully Taylor, Conneaut; Karissa Rankin, Oberlin; Kayla White, Burton Berkshire.

Jayden Moore, Castalia Margaretta; Jacqueline, Baith, Ashland Crestview; Shaina Orewiler, Bucyrus; Jamie Schmeltz, Pemberville Eastwood; Maura Hoying, Coldwater; Marina Adachi, Attica Seneca East; Kamryn Hostetler, Archbold.

Casey Bertke, Cardington; Avery Clark, Richwood North Union; Kynlee Edwards, Cardington; Dani Hall, Columbus Ready; Cierra Joiner, Centerburg; Bekah Muselin, Marion Elgin; Tayler Pierce, Grandview Heights.

Kassidy Betzing, Pomeroy Meigs; Grace Lightle, Piketon; McKena Rice, Albany Alexander; Lexi Wise, Ironton; Emilee Whitt, South Point; Natalee Hall, Chesapeake; Allie Marshall, Proctorville Fairland; Whitney Broughton, Sardinia Eastern Brown; Ashley Blankenship, Minford; Abbie Kallner, Wheelersburg; Avery Harper, Seaman North Adams; Caitlyn Brisker, Oak Hill.

Mary Englert, Cin. Madeira; Frankie Fife, Jamestown Greeneview; Macey Huelskamp, Anna; Kiana Klein, Miamisburg Dayton Christian; Jenna Lovely, Camden Preble Shawnee; Danielle Winner, Versailles; Niah Woods, Cin. Summit Country Day.

Dani Vuletich, South Range; Grace Mills, Garrettsville Garfield; Maggie Coblentz, Apple Creek Waynedale; Majestic Sales, Massillon Tuslaw; Karli Anker, Akron Manchester; Maddie Durkin, South Range; Abby White, Warren Champion.

Dulcie Christman, Barnesville; Tiffany Weaver, Berlin Hiland; Kierrah Stewart, Zoarville Tuscarawas Valley; Karlee Altimore, Magnolia Sandy Valley; Katrina Davis, Bellaire; Kaylie Apperson, McConnelsville Morgan.

Meigs junior Kassidy Betzing releases a shot attempt over a Nelsonville-York defender during the first half of a TVC Ohio contest on Feb. 5 in Rocksprings, Ohio. http://www.mydailytribune.com/wp-content/uploads/sites/42/2018/03/web1_3.15-MHS-Betzing.jpg Meigs junior Kassidy Betzing releases a shot attempt over a Nelsonville-York defender during the first half of a TVC Ohio contest on Feb. 5 in Rocksprings, Ohio. Bryan Walters|OVP Sports

By Bryan Walters bwalters@aimmediamidwest.com

