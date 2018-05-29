Green Honor Roll

Green Elementary Principal Corey A. Luce, announces the end of the year honor roll for the 2017-18 school year.
1st Grade, all A’s: Casey Blair, Azey Clagg, Grace Clark, Andrew Curry, Gabby Donaldson, Gage Duncan, Lane Fallon, Atheina Hager, Carson Harris, Hayden Hawkins, Cora Hines, Hailey Johnson, Anthony Merola, Colson Miller, Colton Mills, Braiden Mitchell, Jorja Morgan, Jayden Myers, Devu Rajan, Aiden Traylor, Naomi Walker, Taylor Wilcoxon.
A/B: Bailey Cline, Zarianna Daugherty, Mollie Dingus, Rylan Krajnak, Miranda Long, Jaylyn Myers, Bryson O’Dell, CayLee O’Dell, Marilynn Stanley, Coraline Stroop, Kynleigh Waugh.
2nd Grade, all A’s: Nicholas Barnes, Kayla Bokal, Abigail Chafin, Danika Collins, Blake Cremeans, Raegan Cremeans, Brooklyn Gibson, Evan Hoffer, Jaelyn Kemper, Audrey McKinniss, Peyton Prisque, Lila Ritchie, Bella Roe, Samantha Salisbury, Carson Saunders, Hayden Saunders, Samantha Saunders, Savannnah Schuldt, Sarah Scurti, Kathryn Ward, Brodey Weaver.
A/B: Adriane Bartkowiak, Aaron Booher, Christa Chapman, Rylee Clary, Caysen Hill, Isaiah Ireland, Jayden Johnson, Emeri Long, Joseph Montgomery, Rahil Patel, Ethan Pratt, Preston Russell, Kiley Sams, Joshua Shortridge, Madison Thivener, Rilynn Walters, Leighanna Williams, Justin Williams.
3rd Grade, all A’s: David Champlin, Heath Champlin, Abigail Clark, Wyatt Davies, Julian Eplin, Annabelle Epling, Kate Evans, Macie Evans, Aubree Frazier, Mason Lucas, Aiden Murray, Ryen Nunn, Ida Patterson, Connor Pearson, Brody Saunders, Caroline Shoecraft, Loulea Walker.
A/B’s: David Bainter, Sophie Clark, Beau Conley, Gage Denney, Reem Elbabour, Keagan Gabin, Addison Griffith, Andre Gibson, Ayvah Hurlow, Cash Jones, Kole Loveday, Cassie Puckett, Lane Shaffer, Trevyn Siders, Maggie Simmons, Andy Slone, Augie Wilcoxon.
4th Grade, All A’s: Alex Blair, Madisyn Caldwell, MaKenna Chapman, Lily Clark, Brady Conley, Gabby Epling, Sean Hornsby, Sheylan Jacobs-Johnson, Bryleigh Kelley, Halley Lear, Jillian Montgomery, Julia Neal, Jeb Saunders, Kaily Shortridge, Kailyn Staton.
A/B: Wyatt Bowen, Lilian Fields, Brayden Martin, Cianna Mayes, James McCoy, Adrian Neel, Presley Nichols, Alaina O’dell, James Roush, Eric Russell, Allison Stapleton, Davon Stewart, Nathan Wilson, MaddaLee Wolford
5th Grade, all A’s: Gabby Champlin, Madison Carter-Clagg, Aydrien Clickenger, Konnor Ehman, Leylah Eplin, Carter Evans, Owen Massie, Emmah McClure, Ben McKean, Carlee Saunders, Reba Williams.
A/B: Xaiver Burnett, Briley Carter, Mackenzie Cook, Sarah Dawson, Morgan Donovsky, Heidi Harrison, Amanti Hayes, Lily Jeffers, Aiden Nichols, Kenya Peck, Jack Rathburn, Jaren Reed, Nikoli Roberts, Peytin Rossiter, Alex Tawney, Ariel Williams, Kyndra Williams, Tylar Young.
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