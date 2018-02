Addaville Elementary honor roll

Addaville Elementary has announced the Honor Roll for second Quarter, an * denotes all A’s.

First Grade. Mrs. Carpenter: Bryar Chapman, *Ella Coughenour, *Josslynne Daniels, *Colton Edmonds, Kali French, Gregory Grimes, *Parker Kiskis, *Easton Meaige, Jalyn Myers, Isabella Payne, Benjamin Roush, and *Michaela Summers. Mrs. Lambert: Brody Beaver, Kamrynn Beaver, *Madison Elkins, *Layken Elliott, Asher Gandee, Hailey Gruber, *Kaydence Hansen, *Bella Hersman, *Tristan Hopkins, *Emma Jackson, *Zoey Mount, Constance Rees, and *Carter Rumley. Mrs. Roush: Jaxon Angel, Emma Jividen, *Rileigh Lambert, *Trysten Logan, Maddie Newell, and Kaylee Rupe.

2nd Grade. Ms. Lanier: *Chloe Bennett, Mary Burks, *Caden Clagg, Landyn Davison, Kyla Gilbert, *Kylar Green, Pearce Hamilton, Dylan Jackson, *Lincoln Milliron, *Dusty Mooney, *Lillian Spaun, Avery Staton, and Amber Tucker. Ms. Crum: Jacob Bolyard, Maurissa Buckley, *Ryder Clay, *Nora Doss, Samuel Dust, Conner Hash, *Maxwell Haynes, Gage Hill, *Ian Hood, Ciara Hurt, Gabriella Rippey, Zeth Rose, *Adara Smith, *Desiree Smith, *Teagan Weber, and Quentin Williams. Mrs. Green: Logan Bates, *Leah Blankenship, *Dalton Cox, Emilee Dobbins, *Tyson Hersman, *Gracyn Hopson, *Carter Johnson, Dixie Jones, *Kylee Mitchem, *Dane Mullins, *Luke Owens, * Logan PArcell, Garrett Peck, and *Max Richie.

3rd Grade. Mrs. Mitchem: *Paislee Darst, *David Jackson, *Aaden Jagers, *Tucker Kiskis, *Eli Mollohan, Adison Mooney, Colby Parsons, Zain Rose, *Gabe Smith, Brody Stewart, Olivia Stidham, and *Caden Tucker. Mrs. Coleman: *Jalynn Bass, *Madison Cooper, *Izzy Coppick, Kaelynne Coughenour, Kyleigh Edwards, *Kennidy Fulks, *Blake Louden, Hunter Meaige, Jaylee Nibert, Ian Ohlinger, Rylan Peck, Jacklynn Richards, Addison Roberts, Jordin Russel, and Kenyon White. Mrs. Santos: *Jackson Bevins, *Breanna Doss, Jackson Facemire, *Gracyn Jenkins, *Addy Jones, *Lathan Lindamood, Kayle Mannon, *Maddison Masters, *Hennessey Morrison, Toby Mullins, *Cannon Neville, *Kailyn Rife, *Josie Rucker, Caden Shadle, *Makayla Shepherd, *Jansyn Smith, *Marlee Smith, and Skylar Williams.

4th Grade. Mrs. Wolfe: Chad Adkins, Brandon Booth, Reagan Booth, *Quinton Bostic, *Lanie Crawford, Michael Currence, Teagan Hopson, Ben Loveday, Trey Sims, Zeke Ritchie, Emma Somerville, and *Tanner Young. Mrs. Stephens: Damion Ashworth, *Hayley Edwards, Baylie Hopkins, Tristanne Jones, Cam’Ron Morrison, *Laella Mullins, Randi Salyers, Dalton Sears, and Aryanna Wright. Mrs. Mota: Gracie Blake, Kendon Folden*Kelsey Holstein, *Ava Mollohan, James Qualls, Taylah Tevenir, Aiden Wamsley, and*Blake Whitt.

5th Grade. Mrs. Lanz: AJ Blank, Dakota Cox, Layla Jenney, Garrett Jones, October Kronk, *Bodie Louden, Kara Lucas, Kolben Neville, and *LIlee Polcyn. Mrs. Norman: Caleb Harvey, Kimber Hash, *Wyatt McPherson, and Hannah Pope. Mrs. Howard: Peytan Haner, *Ethan Jagers, Gage Spaun, Ethan Stanley, and Evan Wlibur.