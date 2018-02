GAHS Honor Roll

CENTENARY — Gallia Academy High School Principal Josh Donley recognizes the following students for achieving honor roll for the second nine weeks of the 2017-2018 school year.

The following students have achieved at least a 3.00 grade point average or above.

Ninth grade: Calista Barnes-Pierotti, Michael Beasy, Jakob Beaver, Zachary Belville, Aurora Best, Brianna Brock, Grantland Bryan, Eli Burns, Star Burns, Alexis Campbell, Destiny Carpenter, Kaylie Clark, Hailie Clickenger, Madisyn Connelley, Abigail Cox, Aryan Cox, Cierra Cox, Levi Cox, Josie Cremeans, Tristan Crisenbery, Matthew Crossen, Bryce Curfman, William Cooper Davis, Melody Donnet, Coen Duncan, Kayla Eblin, Caroline Evans, Abigail Fitzwater, Markeya Gardner, Joel Geiser, Cameron Gomez, Malakai Halfhill, Brooke Hamilton, Brooklyn Hill, Jacob Hill, Hannah Hoover, Bailey Jacobs-Johnson, Trenton Johnson, Evin Little, Mackenzie Long, Felicity Matthew, Mercedes McCoy, Amaya Miller, Avery Minton, Kylie Moore, Charles Northup, Micah O’Brien, Arron Odom, Madison Petro, Erin Pope, Tara Powell, James Preece, Lillian Rees, Jessica Rife, Braynt Rocchi, Madison Rocchi, Colton Roe, Rita Roush, Jarrell Scott, Ryelee Sipple, Malerie Stanley, Riley Starnes, Madison Stewart, Adam Stout, Katlin Thivener, Grace Thomas, Koren Truance, Emily Walker Bode Wamsley, Sarah Watts, Ethan Whealdon, Kalyn Williamson, Bailie Young.

Tenth grade: Chasity Adams, Brady Angel, Rylan Armstrong, Megan Bailey, Alex Barnes, Elijah Blazer, Logan Blouir, Isabella (Bella) Bonzo, Alexia Burnett, Colton Caldwell, Alexis Chapman, Donald Chapman, Meghianne Colley, Benjamin (Ben) Cox, Megan Crockett, Ryan Donovsky, Emily Eads, Taylor Facemire, Ronnie Fletcher, Hugh(Hobie) Graham, Holly Grimmit, Evann Hall, Claire Hamilton, Grace Harris, Kirsten Hesson, Ian Hill, Kirstin James, Kristen Jamora, Abigail Johnson, Brooke Johnson, Macy Jones, Devin Lee, Morgan Loveday, Zackary Loveday, Peri Martin, Alexis Massie, James(Will) McCarley, Mark McCoy, Bailey Meadows, Trenton Meadows, Brianna Miller, Sydney Miller, Grace Montgomery, Katheryn (Morgan) Montgomery, Haylie Mullen, Tristan Mullet, Trace Neal, Darren Owens, Katie Queen, Aryana Roach, Cade Roberts, Evan Rodgers, Jaci Rodgers, Cole Rose ,Luke Saunders, Amane Sawamoto, Tessa Skinner, Grant Smith, Isaiah Stinson, Rebecca Sydenstricker, Gabe Terry, Reece W. Thomas, Andrew Toler, Emmanuel Valadez, Abby VanSickle, Corbin Walker, Justin Wilcoxen, Barbara (Maddie) Wright.

Eleventh grade: Jenessa Andrews. Elijah Baird, Shane Bays, Cody Brumfield, Taylor Burnette, Cory Call, Carter Campbell, Katie Carpenter, Brendan Carter, Colin Casey, Shayla Casto, Hunter Copley, Abigail Cremeans, Sydney Crothers, Cole Davis, Hannah Downs, Ian Evans, Joshua Fink, Molly Fitzwater, Elizabeth (Jolyn) Frye, Kelsie Gillispie, Thomas Hamilton, Caleb Henry, Derek Henry, Elizabeth Hoover, Kayla Huffman, Kaitlyn Jarrell, Kiesla Kormanik, Chance LaBello, Mariah Liberatore, Kaytlyn Lindamood, Brittany Masters, Porsha Mayo, Tea McCarley, Justin McClelland, Cheyenne McGuire, Dorthy McGuire, Cadha McKean, Ashleigh Miller, Clay Montgomery, Alexis Nickels, Haylee Polinsky, Lane Pullins, Fernando Riccioli, Luksamee (Fha) Rinratai, Kenedie Roush, Francesco Russo, Eli Rutherford, Bo Saxon, Carlin Short, Sophia Skinner, Bryce Smith, Nacoma Smith, Morgan Stanley, Taylor Staton, Jason Stroud, Phuong (Trish) Tran, Ashley Turley, Bailey Walker, Mollie Waugh, Madalyn Williamson.

Twelfth grade: Robert Allen, William Barcus, Lyndsey Bates, Dakotah Beaver, Brianne Birchfield, Ezra Blain, Zachary Bokal, Cheyenne Bostic, Garrett Burns, Bryce Cemini, Michaela Clary, Kobe Cochrane, Victoria Corvin, Hailey Deem, Katilinn Fraley, Samuel French, Caleb Greenlee, Kyler Greenlee, Taae Hamid, Jennifer James, Braden Jamora, Abby Jordan, Mason Long, Grace Martin, Ethan Mays, Terri Mayse, Jonas McCreedy, Nathan Mitchell, Randall Mollohan, Matthew Moreaux, Clayton Plymale, Bethany Purdum, Benjamin Riddle, Ethan Rider; Dalton Rose, Lauren (Ellie) Rose, Adrianna Sanders, Brianna Sanders, Makena Saunders, Adam Sickles, Macey Siders, Braden Simms, Zoe Sims, Cassidy Starnes, John Stout, Mandy Swords, Alexis Taylor, Dylan Taylor, Kaden Thomas, Bryan Vance, Bailey Watson, Hannah Watson, Morgan Watson, Catherine White, Michaela Williams, Wade Williams, Dylan Williamson, Evan Wiseman, Alexis Wolf, William Woods, Julianna Yates, Xindi Zheng.